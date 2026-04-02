Après Brys, un autre coach belge cité à la tête du Ghana !

Le Ghana s'est séparé de son sélectionneur, à moins de trois mois de la Coupe du Monde 2026. Marc Brys a été cité pour reprendre les Black Stars, mais il n'est pas le seul candidat.

Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a été remercié après la quatrième défaite d'affilée de son équipe, en amical face à l'Allemagne. Addo avait été nommé en mars 2024, et a qualifié le Ghana pour la Coupe du Monde... à laquelle il ne participera donc pas.

Une décision surprenante à deux mois et demi du début du Mondial, mais la fédération ghanéenne a naturellement plusieurs candidats en tête pour succéder à Addo. De nombreux noms ont déjà été cités et parmi eux, celui de Marc Brys, l'ex-sélectionneur du Cameroun.

Tom Saintfiet cité comme option au Ghana

La situation de Brys, qui se considère toujours comme étant sous contrat avec la fédération camerounaise, est très floue, mais il n'est quoi qu'il en soit pas le seul Belge suivi de près par le Ghana. En effet, selon les informations de Romain Molina, journaliste indépendant suiveur entre autres du football africain, Tom Saintfiet serait aussi une option.

Tom Saintfiet est l'actuel sélectionneur du Mali, avec lequel il a atteint les quarts de finale de la CAN en janvier dernier. Durant cette trêve internationale, le Mali s'est rendu en Russie pour un match amical, accrochant la sélection russe (0-0).





Saintfiet a obtenu d'excellents résultats en Afrique à la tête de la Gambie, atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une performance répétée avec le Mali lors de la CAN précédente. Il n'a cependant jamais travaillé au Ghana, et n'a jamais non plus participé à une Coupe du Monde.