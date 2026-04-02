"Le plus dur, c'était à Sclessin" : Dodi Lukebakio, ou les confessions d'un revenant

Dodi Lukebakio s'est particulièrement illustré avec les Diables Rouges durant la trêve internationale. Avec trois buts en deux matches, il semble désormais totalement remis de sa blessure et prêt à retrouver un rôle important.

Dodi Lukebakio est bel et bien de retour. L'ailier de Benfica a été le joueur le plus en vue chez les Diables Rouges durant la première trêve internationale de l'année. Ses trois buts lui ont fait énormément de bien. Après le premier contre les États-Unis, il a d'ailleurs eu les larmes aux yeux sur la pelouse. Contre le Mexique, il a inscrit l'unique but belge d'une nouvelle superbe frappe placée. Après sa fracture à la cheville encourue à Sclessin lors du dernier rassemblement, c'était la meilleure façon de se montrer.

"Le plus dur, c'est que j'ai joué contre le Liechtenstein avec l'intention de me montrer, et puis après cinq minutes seulement j'ai subi cette blessure", nous explique-t-il en zone mixte à Soldier Field, où la Belgique affrontait le Mexique. "Je voulais continuer, mais c'était tout simplement impossible. J'ai tout de suite senti que c'était sérieux".

Une faim de football qui s'est vue

"Ça a été un coup dur, mais grâce à ma femme, qui a toujours été là pour moi, et grâce à ma foi, je suis resté positif", poursuit Lukebakio. Il semble, à moins de trois mois de la Coupe du monde, déjà en grande forme, mais qu'en est-il du groupe ?

"Notre objectif est de commencer la Coupe du monde le mieux préparés possible. Dans nos têtes, ces matches de préparation n'avaient rien d'amicaux. Nous voulions les aborder très sérieusement. C'est pourquoi je ne suis pas satisfait que nous n'ayons pas gagné contre le Mexique", poursuit-il.







Un mal pour un bien dans l'optique d'encore un peu plus souligner les axes de travail ? "Il reste important de jouer contre un adversaire aussi tranchant et agressif. À la Coupe du monde, nous serons sans doute encore plus souvent confrontés à ce type d'équipes. Nous savons donc mieux ce qui nous attend cet été."

Pour lui, cette trêve internationale est évidemment une franche réussite. "J'ai pu marquer trois buts, et ce n'est pas évident car je n'ai pas beaucoup joué. J'espère que j'ai pu me montrer au coach de cette manière". Le contraire serait étonnant ; Dodi Lukebakio a marqué des points précieux, montrant que l'équipe pouvait compter sur lui pour débloquer un match fermé d'un coup d'éclat dont il a le secret.