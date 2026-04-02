Des critiques qui rappellent Anderlecht : "Brian Riemer est un assistant, au mieux"

Brian Riemer n'est pas parvenu à emmener le Danemark à la Coupe du Monde 2026. Un véritable fiasco, qui pourrait lui coûter sa place.

International danois à 66 reprises, Thomas Gravesen est particulièrement remonté contre Brian Riemer. Pour l'ancien cadre de la sélection, l'échec en qualifications pour la Coupe du Monde 2026 est en bonne partie lié à un coach trop court pour ce niveau.

"Ce qui s'est passé est inacceptable, c'est une catastrophe. Ecosse, Biélorussie, Grèce : c'était le groupe le plus simple. Mais Brian Riemer est incapable de mettre ses joueurs en valeur. Rien ne laisse penser qu’il puisse redresser la situation", estime Gravesen dans des propos relayés par BT.

Brian Riemer va-t-il prendre la porte ?

Après des débuts prometteurs, Brian Riemer n'est en effet pas parvenu à tirer le meilleur de son équipe. "Ce type n'est qu'un entraîneur adjoint, au mieux. Il n'a tout simplement pas le niveau", assène Thomas Gravesen.

Une critique qui rappelle ce qu'on disait du Danois au RSC Anderlecht. "Brian Riemer ne comprend pas les enjeux. Il regarde chaque match comme si c'était un match de club. Et tactiquement, c'est absolument horrible à regarder", lâche l'ex-international.



Prolongé avant les barrages, Brian Riemer se retrouve dans une situation très compliquée. Il pourrait en effet prendre la porte, malgré cette "garantie", ayant perdu énormément de crédit durant ces barrages.