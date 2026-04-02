La piste n°1 du Club de Bruges pour succéder à Mignolet aurait déjà dit non

Le Club de Bruges fera ses adieux à Simon Mignolet à l'issue de cette saison. Le problème est que sa succession semble loin d'être réglée.

Le Club de Bruges a peu de vrais "problèmes" cette saison, mais l'un d'eux concerne probablement le poste de gardien de but. Alors que Simon Mignolet a été longtemps blessé, ses remplaçants, Nordin Jackers (qui a été blessé lui-même) et Dani Van den Heuvel, ont soufflé le chaud et le froid.

Maintenant que Mignolet a officialisé sa retraite en fin de saison, c'est certain : un gardien arrivera cet été, et cela devrait être un gros morceau. Bruges se cherchera en effet un titulaire en puissance et pas un jeune gardien devant faire ses preuves.

Koen Casteels ne devrait pas succéder à Mignolet

Ce successeur aurait pu être un profil semblable à celui de Simon Mignolet à son arrivée, à savoir un Diable Rouge avec énormément d'expérience internationale : on a en effet cité le nom de Koen Casteels (33 ans) comme piste potentielle.

"Nous allons chercher un remplaçant digne de ce nom et nous trouverons le profil nécessaire", a affirmé Bart Verhaeghe, l'homme fort du Club de Bruges, en conférence de presse. Mais selon Het Laatste Nieuws, ce ne sera pas Casteels : le portier d'Al-Qadsiah aurait d'ores et déjà refusé.



Koen Casteels évolue en Arabie Saoudite depuis 2024. Devenu gardien n°1 des Diables Rouges durant l'absence de Thibaut Courtois, qui avait claqué la porte à l'époque, Casteels a mal pris le retour du portier du Real Madrid et décidé de prendre sa retraite internationale au début de l'ère Garcia.