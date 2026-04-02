Le KRC Genk a pris une décision concernant Joris Kayembe, en fin de contrat

Joris Kayembe arrivait en fin de contrat en juin prochain, mais Genk disposait d'une option pour le prolonger.

Alors que Joris Kayembe (31 ans) s'est récemment qualifié pour la Coupe du Monde avec la République Démocratique du Congo, son avenir en club reste incertain. En effet, le défenseur latéral du KRC Genk arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Le club limbourgeois, cependant, disposait d'une option pour prolonger automatiquement Kayembe d'un an. L'international congolais est un titulaire important au Racing, ayant disputé 20 matchs de championnat de Belgique cette saison.

Kayembe prolongé pour être mieux vendu ?

Selon Het Belang Van Limburg, Genk a pris sa décision et aurait levé l'option pour prolonger Joris Kayembe jusqu'en juin 2027. Cependant, rien n'indique que cette prolongation signifie que Kayembe évoluera toujours à Genk la saison prochaine.

En effet, suite à la qualification de la RDC, le KRC Genk peut d'autant plus espérer que son Léopard, qui compte 24 caps et sera probablement titulaire au Mondial, attire les regards d'acquéreurs potentiels. Le prolonger est donc une façon de ne pas perdre un montant de transfert intéressant.



Joris Kayembe est arrivé à Genk en 2023 en provenance du Sporting Charleroi. Depuis, il a disputé 110 matchs pour le Racing, et sa valeur marchande est désormais estimée à 2,5 millions. Reste à voir s'il restera un an de plus dans le Limbourg.