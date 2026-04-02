OFFICIEL : Gianluigi Buffon démissionne de son poste au sein de la Fédération italienne

Gianluigi Buffon a démissionné de son poste au sein de la fédération italienne. L'ancien gardien s'est exprimé ce jeudi dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux.

Après la démission de Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne, c'est un autre maillon important de la sélection qui s'en va suite à l'échec d'une qualification pour le Mondial 2026. Gianluigi Buffon occupait le poste de chef de délégation de l'équipe nationale. Son rôle était de faire le lien entre les joueurs, le staff et la fédération, de représenter la sélection mais aussi d'accompagner le groupe au quotidien.

"Remettre ma démission une minute après la fin du match contre la Bosnie a été un acte impérieux, venu du plus profond de moi. Spontané, comme les larmes et cette douleur au cœur que je sais partager avec vous tous", a entamé la légende du football italien dans une publication sur ses réseaux sociaux.

"On m’a demandé de temporiser afin que chacun puisse mener les réflexions nécessaires. Maintenant que le président Gabriele Gravina a choisi de faire un pas en arrière, je me sens libre de faire ce que je considère comme un acte de responsabilité. Car, malgré la conviction sincère d’avoir construit beaucoup en termes d’état d’esprit et de groupe avec Gennaro Gattuso et l’ensemble du staff, dans le très peu de temps dont disposait la sélection, l’objectif principal était de ramener l’Italie à la Coupe du monde."

Après cet échec, il était logique pour lui de remettre sa démission : "Et nous n’y sommes pas parvenus. Il est juste de laisser à ceux qui viendront après moi la liberté de choisir la personne qu’ils jugeront la plus apte à occuper mon rôle. Représenter la Nazionale est pour moi un honneur et une passion qui me dévore depuis que je suis enfant."

Gianluigi Buffon assure y avoir mis toute son énergie

"J’ai essayé d’exercer ma fonction en y mettant toute mon énergie, en regardant tous les secteurs afin d’être un lien, un pont de dialogue et de synergie entre les différentes équipes de jeunes, en cherchant à structurer, avec les responsables concernés, un projet qui parte des plus jeunes jusqu’à l’équipe U21. Tout cela pour repenser la manière dont on forme les talents de la future équipe nationale A."





Il assure avoir toujours agi avec conviction : "J’ai demandé et obtenu l’intégration de quelques figures importantes, dotées d’une grande expérience, qui, avec les compétences déjà présentes, participent à ces changements nécessaires avec une vision à moyen et long terme. Cela parce que je crois en une politique de méritocratie et de spécialisation des rôles. Il appartiendra à qui de droit de juger la pertinence de ces choix. Je garde tout cela dans mon cœur, avec gratitude pour le privilège et les enseignements que cette expérience intense m’a apportés, même dans son épilogue douloureux. Forza Azzurri, toujours."