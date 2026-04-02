"Il peut devenir l'un des meilleurs au monde" : la confiance est plus que jamais placée en Lammens à United

Le recruteur des gardiens de Manchester United, Tony Coton, s'est exprimé à propos de Senne Lammens. L'ancien gardien de Manchester City apprécie beaucoup le Diable Rouge, dont il avait rapidement perçu tout le potentiel.

Senne Lammens s'est véritablement imposé à Manchester United, où il est devenu un titulaire indiscutable. Tony Coton est toujours autant convaincu de son potentiel : "Il peut devenir tout ce qu’il veut. L’essentiel, c’est qu’il continue à travailler dur. Il a toutes les qualités et la capacité mentale pour gérer la pression."

Le recruteur des gardiens surveillait Senne Lammens depuis un petit temps déjà. Alors qu'il évoluait avec la Belgique U17 en 2019, il le scrutait déjà : "J’ai vu quelqu’un qui voulait protéger son but, ça lui faisait mal d’encaisser un but. Il prenait son rôle au sérieux dès le début."

L'attitude et les premiers pas du Diable Rouge en terre mancunienne ont bien été accueillis. "Il était totalement concentré, cela se voyait aussi dans son jeu. Il a la bonne mentalité pour aider l’équipe immédiatement", a souligné Tony Coton dans le podcast du club Inside Carrington.

Senne Lammens, un futur très grand ?

Tony Coton sait qu'il peut encore devenir meilleur, mais il est très optimiste pour le futur du Belge : "Il a encore des points à améliorer, mais s’il continue à travailler comme ça et à soigner les détails, il peut vraiment devenir l’un des meilleurs au monde."



Au micro de The i Paper, Senne Lammens s'était d'ailleurs récemment exprimé à propos de Tony Coton : "J’étais en contact avec United depuis un moment. Je pense que Tony Coton a sans doute été l’une des plus grandes influences. J’ai eu une bonne relation avec lui dès le début, donc il a toujours été honnête avec moi. Je veux dire, tout ce qu’il m’a dit s’est réalisé ! Il mérite donc aussi une part du mérite."