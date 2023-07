L'Antwerp bat un club allemand en match amical

La préparation de l'Antwerp suit son cours : le Great Old s'est imposé face au Hertha Berlin en match amical. Pas de Dodi Lukebakio côté allemand.

Ce dimanche, l'Antwerp a terminé sa préparation par une courte victoire face au Hertha Berlin, relégué en 2.Bundesliga au terme de la saison passée. Si Toby Alderweireld, notamment, était titulaire, Jürgen Ekkelenkap et Vincent Janssen n'étaient pas encore disponibles.

Alors que le score était de 0-0 à la pause et que les Allemands s'étaient procurés les plus grosses occasions, l'Antwerp finira par prendre le dessus en seconde période via Michel-Ange Balikwisha, seul buteur du match (1-0, 53e).

Il s'agissait de la première victoire des champions de Belgique dans cette préparation. L'Antwerp quitte l'Autriche ce dimanche pour préparer à la maison son premier match officiel de la saison : le 23 juillet prochain, face au KV Malines, en Supercoupe de Belgique.