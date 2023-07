🎥 Marseille se sépare de Dimitri Payet, le capitaine ne peut retenir ses larmes

Dimitri Payet arrivait tout doucement sur la fin à l'OM. Le club a annoncé son départ dans une conférence de presse riche en émotions.

Six ans après son retour de West Ham, Dimitri Payet quitte une nouvelle fois l'Olympique de Marseille. Cette fois, les adieux sont plus délicats car le joueur se voyait rester au club malgré son manque de temps de jeu.

A 36 ans, il a confirmé en conférence de presse qu'il ne raccrochait pas les crampons : "On a parlé avant la reprise de l'entraînement. Le président a eu le mérite d'être honnête. Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté. La meilleure solution est d'accepter la décision du club. L'OM m'a proposé d'arrêter de jouer, d'intégrer le club mais j'ai encore du ''ballon'' à donner, du plaisir à donner".

Plusieurs fois interrompu par ses larmes, Dimitri Payet s'en va sous les éloges de son président Pablo Langoria : " Nous avons décidé de ne pas continuer l'aventure avec notre capitaine. Mais Dimitri, si je dois te définir en deux mots, c'est génie et talent. Tu as donné beaucoup de plaisir à nos supporters et à tout le monde du football ». Véritable légende à Marseille, Payet a marqué 78 buts et délivré 95 assists en 326 rencontres sous le maillot phocéen.