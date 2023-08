Toby Alderweireld réagit au tirage de l'Antwerp

L'Antwerp sait désormais quels sont ses adversaires potentiels en barrages de la Ligue des Champions.

Le tirage a rendu son verdict : l'Antwerp rencontrera soit le Dinamo Zagreb, soit l'AEK Athènes. Deux adversaires solides.

Contacté par Het Nieuwsblad, le capitaine de l'Antwerp, Toby Alderweireld, s'est montré peu inquiet.

"Toutes les équipes que nous aurions pu affronter se ressemblaient un peu. Sur le papier, le Galatasaray était peut-être la meilleure équipe et celle à éviter, mais nous n'allons pas dire maintenant que nous sommes contents du tirage ou de quoi que ce soit d'autre. Nous sommes nouveaux dans ce championnat, qui sommes-nous pour nous vanter ?"

"Je vois des possibilités. Je pense que c'est moitié-moitié contre l'AEK Athènes et le Dinamo Zagreb. Nous avons très envie de nous qualifier et nous sommes confiants."

L'ancien Diable Rouge connait bien le Dinamo Zagreb et son stade Maksimir. "J'ai déjà joué deux fois contre eux en Ligue Europa. Une fois avec l'Ajax et une fois avec Tottenham. Mais j'ai aussi joué une fois avec les Diables Rouges au stade Maksimir et j'en garde un très bon souvenir. C'est là que nous nous sommes qualifiés pour la première fois pour la Coupe du monde il y a dix ans, grâce aux deux buts de Romelu Lukaku."