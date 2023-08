Youri Tielemans commence une nouvelle aventure à Aston Villa. Après deux saisons plus compliquées à Leicester, le joueur de 26 ans avait besoin d'air frais et ne pouvait pas se permettre d'évoluer en Championship cette saison.

Youri Tielemans a vécu la première relégation de sa carrière avec les Foxes. Une période difficile qu'il raconte dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Je n'étais pas très agréable à vivre à la maison" lance l'ancien d'Anderlecht et Monaco.

"Une fois qu'on s'est retrouvés dans une telle spirale négative, ma femme et mes enfants ont tout fait pour me rendre la vie plus belle. Au final, vous n'avez même plus envie de les emmener au parc ou d'aller les rechercher à l'école."

Selon lui, Youri Tielemans n'a pas été assez régulier lors des deux dernières saisons. Il tire sa propre auto-critique. "Je veux toujours jouer, atteindre les sommets et ne pas décevoir les supporters. Mais je me suis déçu, avant tout. Je veux d'abord me faire plaisir avant de faire plaisir aux gens. Qu'ils attendent beaucoup de moi signifie que mes performances ont placé la barre très haut" a conclu le Diable Rouge à 60 reprises, qui lance sa saison ce samedi avec un déplacement à Newcastle (18h30).