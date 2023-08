Ce n'est pas Bart Verbruggen, mais Maxime Dupé marque déjà des points à Anderlecht

Anderlecht peut remercier son gardien de but pour les trois points pris au Stayen. Maxime Dupé a sorti quelques ballons chauds.

Maxime Dupé (30 ans) rassure. Lui qui arrivait avec une mission très compliquée : remplacer le gardien de but le plus talentueux que le RSC Anderlecht ait vu depuis des années, à savoir Bart Verbruggen, fait plutôt bien le job pour le moment et a fait les arrêts qu'il fallait au Stayen.

Très bon sur sa ligne, il n'a également pas encore commis de vraie erreur dans le jeu aérien - ce sont les deux qualités premières qu'on attend d'un gardien de but. Reste un petit bémol à savoir le jeu au pied : Dupé n'est pas formé à Neerpede et ça se voit.

Mais il compense cela par une grande intelligence dans le jeu. Sa "blessure" intelligente alors qu'Anderlecht subissait a permis à Brian Riemer d'adapter son schéma et sa tactique... et de faire rentrer les Mauves dans un match difficile jusque là. Leoni a pu remonter d'un cran et STVV a perdu le fil.

Il y a les transferts "spectacle", dont on attend qu'ils fassent le show et amènent même une plus-value financière à terme - ceux dont Jesper Fredberg avait fait une priorité pour construire le groupe cet été. Mais il y a aussi les transferts réalistes : des trentenaires dont on sait exactement ce qu'ils peuvent amener, ni plus, ni moins - Maxime Dupé et Mats Rits sont de ceux-là, et ils sont cruciaux.