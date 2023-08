Eden Hazard aurait donné une dernière passe décisive à Chelsea !

Eden Hazard était à Stamford Bridge ce week-end. Pas pour y signer un contrat, mais il a peut-être bien donné un coup de pouce à Chelsea au passage...

La saga Roméo Lavia commence à devenir à la fois difficile et pénible à suivre - un jour Liverpool est proche du joueur, un autre Chelsea. Quoi qu'il en soit, au moment d'écrire ces lignes, la tendance est que le Diable Rouge de Southampton sera un joueur des Blues sous peu.

Chelsea serait ainsi prêt à mettre une somme folle sur Moises Caicedo, le milieu de terrain équatorien de Brighton & Hove Albion, sans pour autant abandonner le dossier Lavia, qui devrait être bientôt finalisé. Deux gros coups, sous le nez de Liverpool.

Et pour la venue de Roméo Lavia, la direction londonienne a peut-être pu compter sur le coup de pouce d'un certain Eden Hazard. En effet, selon Alex Goldberg, suiveur attentif de Chelsea et hôte de l'émission sportive The ByLine, l'ancien capitaine des Diables aurait été "décisif" dans le dossier Lavia.

Agent Eden on Lavia btw.



Him & Joe Shields, there heroes of this one. — Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) August 14, 2023

On ignore sous quelle forme cet ultime "assist" d'Eden pour son ancien club a pu avoir lieu ; peut-être Hazard a-t-il contacté Roméo Lavia pour lui dire tout le bien qu'il pensait de Stamford Bridge. Les supporters de Chelsea espéreront désormais que les deux connaissent autant de succès !