Sans surprise, Kevin De Bruyne manque la rentrée européenne

Kevin De Bruyne inquiétait tout le monde après une demi-heure à peine lors du premier match de championnat contre Burnley : le Diable Rouge a dû sortir blessé et Pep Guardiola craignait que cela implique quelques semaines d'absence, déjà.

Confirmation avec le groupe que l'entraîneur de Manchester City emmènera pour disputer la Supercoupe d'Europe face au FC Séville, à Athènes. Kevin De Bruyne est absent, tout comme Bernardo Silva.

On ignore encore combien de temps KDB sera absent, mais la sélection de Domenico Tedesco pour les matchs de septembre arrivera peut-être un peu trop tôt...

.@PepTeam has announced his 22-man travelling squad for Wednesday's UEFA Super Cup clash with Sevilla! 🏆