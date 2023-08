Pour son retour, Thibaut Courtois compte sur un médecin mondialement réputé

La triste nouvelle est tombée de nulle part pour Courtois : le Diable Rouge s'est blessé aux ligaments croisés du genou et restera de longs mois sur la touche.

Opéré ce jeudi au genou gauche, Courtois démarre ainsi une longue réeducation. Pour revenir dans la compétition le plus vite possible et en pleine forme, le gardien belge s'entoure du docteur Manuel Leyes.

Het Laatste Nieuws lui consacre un article et indique qu'il a collaboré avec des sportifs de très haut niveau en Espagne. Luka Modric, Marco Asensio, Sergio Ramos, mais aussi Zinedine Zidane.

La réputation de Leyes est telle qu'un prestigieux surnom lui a même été donné : "Le médecin qui opère les héros sportifs légendaires".

L'un de ses accomplissements les plus retentissants fut en 2014, lorsqu'il a participé au retour éclair du coureur cycliste Alberto Contador, qui remportera la Vuelta seulement un mois et demi après s'être fracturé le tibia sur le Tour de France.