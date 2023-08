Furieux, cet ancien Diable Rouge dégomme le KRC Genk

Les choses vont de mal en pis pour le KRC Genk, qui est maintenant également éliminé de l'Europa League. Marc Degryse ne voit pas de profondeur au KRC Genk, mais pas non plus de personnalité.

"Genk manque de profondeur et d'un point fort en attaque", a déclaré Degryse à Het Laatste Nieuws. "Est-ce la responsabilité de De Condé ? Il a fait la même analyse vu qu'il vise le retour d'Onuachu. Mais il n'est pas encore là. Et apparemment, aucune alternative n'était assez bonne. Il est si difficile de marquer un but".

Mais il y a d'autres problèmes au KRC Genk. "Le Racing Genk, en tant que club, pourrait bien montrer plus de dents, de couilles. La grinta me manque. Et Paintsil.... Mettez ce garçon devant ses responsabilités. Sa réaction ne peut en aucun cas être justifiée. Paintsil a fait basculer le match. J'ai quitté Genk en voiture et je n'ai pas eu l'impression que les gens avaient l'impression qu'un grand désastre footballistique s'était produit."

Le KRC Genk a une dernière chance de se qualifier pour les poules européennes en Conference League. Il devra pour cela se défaire des Turcs d'Adana Demirspor.