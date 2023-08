Pourquoi Jérémy Doku sera bien plus qu'un simple remplaçant à Manchester City

Cela n'a pas encore été annoncé, mais Jérémy Doku sera officiellement un joueur de Manchester City dans les prochaines heures. Le Diable Rouge vient remplacer Riyad Mahrez, parti en Arabie Saoudite.

Jérémy Doku chez les champions d'Europe, here we go. Le Diable Rouge va rejoindre Manchester City contre la coquette somme de 65M€, et rapporter un nouveau joli chèque au Sporting d'Anderlecht.

Cela va faire du joueur de 21 ans le quatrième joueur belge le plus cher de tous les temps, derrière Eden Hazard (115 millions d'euros au Real Madrid), Romelu Lukaku (74 millions d'euros à l'Inter, 84,7 millions d'euros à Manchester United et 113 millions d'euros à Chelsea) et Kevin De Bruyne (76 millions d'euros à Man City)

Sous les ordres de Pep Guardiola (qui, opéré du dos, ne reviendra qu'après la trêve internationale), Jérémy Doku pourrait passer derrière Phil Foden, Jack Grealish, Bernardo Silva ou encore Cole Palmer. Mais il pourrait aussi directement entrer dans le onze de départ, puisque Grealish évolue généralement sur le côté gauche, Foden et Bernardo Silva sont désormais vus comme des milieux de terrain centraux ou offensifs, tandis que l'avenir de Cole Palmer au club n'est pas encore assuré.

L'avantage, c'est que Manchester City va encore se battre sur quatre tableaux, sans compter la Coupe du Monde des clubs. Pep Guardiola, qui aime faire tourner son effectif, offrira donc très certainement un temps de jeu intéressant à Doku, même s'il est considéré comme remplaçant lors de la première saison. Prenons l'exemple de Sergio Gomez, qui a pris part à 24 rencontres la saison dernière, pour un total de 970 minutes de jeu.

L'autre possibilité de Jérémy Doku, ce sont les blessures assez récurrentes de Bernardo Silva. Comme mentionné ci-dessus, Guardiola voit plutôt le Portugais comme un milieu central ou offensif, mais c'est bien lui qui prend place sur le côté droit pour remplacer Riyad Mahrez, sauf depuis l'intronisation de Cole Palmer. Une nouvelle possibilité de temps de jeu pour Doku.

Enfin, il y a les qualités de l'ancien d'Anderlecht, ou plutôt son style de jeu. Un ailier provocateur, très costaud en 1 contre 1 et capable de passer n'importe quel adversaire, Pep Guardiola n'en avait plus eu un sous la main depuis Raheem Sterling. Et on peut espérer que Jérémy Doku atteigne un jour le niveau de l'international anglais qui avait, dans ses plus belles années, inscrit 56 buts et délivré 27 passes décisives en deux saisons avec les Skyblues, entre 2018 et 2020.

Le tableau paraît sexy. Début 2024, Jérémy Doku et Kevin De Bruyne pour servir Erling Haaland dans un match de Ligue des Champions. On attend de le voir, mais il faudra d'abord passer par l'officialisation du transfert. Cela ne devrait plus trop tarder.