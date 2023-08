L'Union a pu compter sur un Anthony Moris en forme : "Il nous a sauvé plusieurs fois"

L'Union s'est imposée ce jeudi soir en barrages aller pour l'Europa League face à Lugano (2-0). Le gardien unioniste, Anthony Moris, a su sortir les bons arrêts quand il fallait.

Malgré le 2-0, Moris calmait le jeu en après-match. Tout en retenant évidemment la bonne réaction de ses couleurs après la défaite de ce week-end à Malines. "(Le score de ce soir), ça ne veut rien dire. On sait comment ça va dans le football. On a fait le job aujourd'hui. On se devait de réagir après le non-match face à Malines. On a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, ce qui veut dire que Malines, c'est peut-être un faux pas de notre part."

"Je pense qu'on a été supérieurs. Même si on a manqué de solutions sur leurs sorties de balles de derrière", a continué Moris, qui a dû s'employer à plusieurs reprises. "Ils ont quand même eu plusieurs occasions. Je suis content d'avoir fait mon job. Je fais un arrêt juste avant qu'on fasse le 2-0, à un tournant du match. Je suis très heureux de ce qu'on a montré dans l'état d'esprit et dans la mentalité."

"Si je préfère jouer l'Europa League ? Quand j'étais petit, j'ai regardé la Champions League et l'Europa League, pas la Conference League", a conclu Moris.

En conférence de presse, son coach Alexander Blessin a salué la prestation de son gardien. "Il a fait du bon travail. Il a quand même eu quelques problèmes avec certains ballons dans certaines aires du jeu. Il est un joueur de l'équipe à part entière, bien sûr. Il nous a sauvé à plusieurs reprises ce soir."