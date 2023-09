Charles De Ketelaere évoque son arrivée à l'Atalanta : " Cette année à Milan n'est pas perdue »

Cet été, le Diable Rouge a changé d'air et a quitté l'AC Milan pour rejoindre l'Atalanta Bergame. Un choix dont il se satisfait déjà.

C’est un Charles De Ketelaere retrouvé qui a entamé cette saison 2023-2024. Le Diable Rouge a rejoint l’Atalanta Bergame cet été et s’y sent déjà comme un poisson dans l’eau.

« Je suis très heureux d’avoir rejoint l’Atalanta. Ce système avec deux attaquants me convient très bien. Je peux jouer comme second attaquant et me rapprocher plus facilement du but adverse. »

Son avenir a longtemps été incertain. Rester une année supplémentaire à Milan était une possibilité, mais pas une envie.

« J’avais deux possibilités : soit je restais à Milan où je savais que ce serait difficile d’obtenir du temps de jeu, soit je partais. C’est la deuxième solution que j’ai choisie. »

« Je ne me sentais pas vraiment bien à Milan. C’est là que j’ai réfléchi à aller ailleurs, car c’est important de bien se sentir. L’Atalanta a insisté pour que je vienne et c’était la meilleure option pour moi. »

Cependant, le Diable Rouge estime que cette saison blanche sur le plan statistique et bien pâle en termes de temps de jeu n’est pas perdue.

« J’ai beaucoup appris tactiquement en rejoignant l’Italie. Cette année à Milan n’a pas été perdue. Cela me donne beaucoup d’expérience pour la suite de ma carrière. Je suis devenu un meilleur joueur à Milan. Les critiques ? Je ne les ai pas lues » a conclu Charles De Ketelaere, qui pourrait prétendre à rôle important lors de cette trêve internationale.