Mark Van Bommel et Marc Overmars sur le départ de l'Antwerp ? Une destination étrange évoquée

Pro League, Croky Cup, Supercoupe de Belgique et poules de Ligue des Champions : l'Antwerp de Mark Van Bommel et Marc Overmars a fait le carton plein au cours des douze derniers mois.

Le premier cité a récemment prolongé son contrat avec le Great Old, bien qu'il s'agisse surtout d'une manière de ne pas le voir partir pour des bouchées de pain.

Mais quelques jours plus tard seulement, le journaliste Sacha Tavolieri annonce un fort intérêt... de l'Arabie Saoudite pour les deux hommes. Cela concerne l'Al Shabab FC, l'équipe où le Diable Rouge Yannick Carrasco a signé cette semaine. John Terry et Paul Glasner y étaient déjà mentionnés, mais vous pouvez désormais également inclure le duo néerlandais dans l'équation.

🇳🇱 Been told NO official choice has been made yet for #AlShababFC and that… Mark van Bommel & Marc Overmars are concrete ideas in the list beside John Terry and Paul Glasner (ex-#SGE) for the Saudi club !

😳 Would be a very surprising move but fact’s that… pic.twitter.com/nG4JsogJWh