C'est confirmé : un retour inattendu dans le noyau A du Standard !

Kostas Laifis est finalement resté au Standard de Liège cet été. Le défenseur central chypriote jouera bien sous la vareuse Rouche cette saison.

Du côté du Standard de Liège, le dossier Kostas Laifis a fait office de feuilleton de l'été. Le Chypriote avait manqué le premier entraînement et était parti au clash avec sa direction.

La décision a ensuite de l'écarter du noyau A pendant toute la préparation. "Il a encore un an de contrat, donc pourquoi ne pas le réintégrer dans le groupe s’il ne part pas ?", sonnait encore il y a peu Carl Hoefkens.

Cela s'est confirmé ce mercredi, lors de la publication de l'effectif profesionnel du Standard cette saison : Laifis est bel et bien dans le noyau A. Le Standard récupère ainsi un joueur expérimenté, ayant déjà porté le brassard de capitaine, et ayant disputé plus de 250 matchs sous la vareuse des Rouches.