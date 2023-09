Romelu Lukaku rattrape une véritable légende et se rapproche d'un top 10 unique

Le doublé de Romelu Lukaku ce mardi soir a porté son total à 77 buts en équipe nationale. Il rattrape une véritable légende du football, Pelé, qui a cependant disputé moins de matchs que le Diable (92, contre 110 pour Lukaku).

Pour Big Rom', le top 10 est désormais en point de mire. Il n'est plus qu'à deux longueurs de Neymar, dixième. Ce n'est qu'une question de temps avant que Lukaku n'intègre ce top 10 mythique.

Il sera cependant impossible de rafler un jour la première place de ce classement. Elle appartient toujours à Cristiano Ronaldo, auteur de 123 buts en 201 matchs avec le Portugal.

Only 11 men have scored more international goals than Romelu Lukaku:



◎ 110 caps

◉ 77 goals



An incredibly impressive record. 🇧🇪 https://t.co/MnUSmm0ZjS