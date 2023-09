Accrochée à Louvain, La Gantoise loupe une occasion en or

Après le match nul d'Anderlecht à Courtrai (2-2), La Gantoise avait le champ libre pour prendre la tête du championnat. Mais les Buffalos ne sont pas parvenus à battre OHL (1-1).

Dès la 7e minute, c'est d'ailleurs OHL qui prend l'avantage devant son public. Schrijvers envoie Sagrado en profondeur. Le jeune Belge sert parfaitement Brunes (1-0).

La Gantoise doit déjà réagir. Hjulsager pousse le ballon au fond des filets après une talonnade de Cuypers, mais voit son but refusé pour hors-jeu (14e). Orban pense égaliser sur corner, mais le Nigérian est lui aussi signalé hors-jeu (24e).

Les Gantois parviennent enfin à marquer. Kums trouve la tête de Kandouss sur corner. L'ancien de l'Union fait 1-1 (38e).

Gand pousse dès l'entame de la seconde période mais se heurte à la résistance louvaniste. De Sart manque de peu le cadre après un tir de loin. Dom, sur une action de Maziz, est proche de surprendre La Gantoise.

Malgré les entrées au jeu de Tissoudali, Gerkens et Fofana, La Gantoise ne parvient pas à marquer le deuxième but. De l'autre côté, Nardi sauve les siens sur une grosse occasion pour Ndri. Les Buffalos joueront de malchance en fin de match, voyant un but de Cuypers...être refusé.

Dans les arrêts de jeu, Pletinckx est tout proche de tromper son propre gardien. Mais OHL a finalement tenu le coup. Un bon point pour les Louvanistes, tandis que La Gantoise manque l'occasion de prendre seule la tête du championnat. Notons que Gand compte un match de moins.