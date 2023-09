Charleroi manque surtout d'une chose : "Ca devient chiant"

Encore une fois, Charleroi méritait beaucoup mieux. Encore une fois, les Zèbres ont été frustrés... et cela commence à devenir inquiétant.

"On n'a pas de chance" : ces mots, ce sont ceux de Mehdi Bayat après le partage très décevant contre STVV avant la trêve internationale. Il n'a pas complètement tort : cette saison, le ballon ne roule pas pour le Sporting Charleroi.

Il n'a pas non plus totalement raison, et il le sait certainement. Ce Charleroi-là manque de chance, oui, mais manque aussi de calme et de maturité. Sans qu'on puisse forcément remettre en cause la fameuse "mentalité" martelée par Felice Mazzù, il y a un problème dans la tête des Carolos.

Un Mazzù que l'on sentait frustré après la défaite sévère dans les chiffres, et on le serait pour moins que ça. "On est très déçus aujourd'hui. On est capables de montrer de très belles choses offensivement, mais on est trop friables derrière. Ca devient chiant, car c'est récurrent", regrette le coach carolo au micro d'Eleven.

Charleroi n'est pas tueur

Inexplicablement, après avoir pris Bruges à froid grâce à un très beau but de Parfait Guiagon, Charleroi a reculé. Laissé le ballon à des Blauw & Zwart bien heureux de pouvoir rentrer, enfin, dans leur match. L'adversaire était pris à la gorge, et les Zèbres l'ont laissé respirer.

Manque de maturité ? Ce serait plausible dans le cas de Guiagon, mais il a été le meilleur homme sur la pelouse. Moins dans le cas d'un Adem Zorgane nonchalant et à côté de ses pompes. Isaac Mbenza, également, a manqué de dynamisme.

Et après avoir fait 1-2 encore de superbe manière, on pensait Charleroi relancé. La phase de possession qui amène le but prouvait que le Sporting était au-dessus dans ce match. Deux minutes plus tard, c'est 2-2. Manque de calme, manque de lucidité. Manque d'efficacité en seconde période, mais là, Simon Mignolet avait son mot à dire.

"Nous n'avons pas réussi à mettre ce troisième but, qui a décidé du match. Nous méritions mieux ce soir, ce n'est pas la meilleure équipe, mais les meilleures individualités qui ont gagné", conclut Mazzù avec lucidité. Le meilleur banc, aussi. Une défaite à Bruges, ce n'est pas honteux. Mais il faudra rester calme à l'avenir...