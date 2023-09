Burnley et Kompany passent à côté de leur première victoire en Premier League

L'apprentissage de la Premier League est dur pour Vincent Kompany et ses hommes. Le récent promu n'a toujours pas gagné cette saison en championnat.

0-3 face à Manchester City, 1-3 face à Aston Villa, et 2-5 face à Tottenham. Burnley, en trois matchs, avait encaissé 11 buts et n'avait pas encore pris de point en Premier League cette saison.

Cela a bien failli arriver ce lundi soir, face à Nottingham Forest, que Burnley avait récemment en Carabao Cup.

Les Clarets, avec les Diables Rouges Ameen Al-Dakhil (titulaire), Mike Trésor et Hannes Delcroix (montés au jeu) ont ouvert le score à la 41e, via leur nouvelle recrue, Amdouni. Nottingham Forest, avec Mangala titulaire, égalisera cependant à l'heure de jeu, via l'ancien de La Gantoise et de Mouscron, Taiwo Awoniyi.

Le score restera ensuite inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Premier point pris par Burnley cette saison, qui pointe à la 19e place du classement général.