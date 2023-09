Anderlecht : un choix très difficile (et impopulaire ?) attend Brian Riemer

Après le match très compliqué du week-end dernier face à Courtrai, il est clair que des ajustements doivent être apportés à l'organisation tactique d'Anderlecht. Kasper Dolberg doit bénéficier de plus de créativité et de soutien. Mais qui sera sacrifié ?

Comme le système est fixe et que les Mauve et Blanc doivent toujours évoluer en 4-3-3, il n'y a en fait que peu de flexibilité. En effet, il faut sacrifier l'un des trois milieux de terrain centraux pour mettre un vrai numéro 10 sur le terrain.

Sacrifier Leoni, chouchou du public d'Anderlecht ?

Mats Rits et Thomas Delaney n'ont pas encore laissé une forte impression lors de leurs deux premiers matches, mais il est difficile de mettre sur la touche l'un de ces deux transferts phares. Brian Riemer devra faire des choix difficiles, car retirer Théo Leoni de l'équipe ne lui vaudra aucune sympathie de la part des supporters. D'ailleurs, il a été le seul à être acclamé à Courtrai.

Riemer se trouve donc dans une situation délicate. Il n'en faut pas plus pour que le public - déjà fort critique à son égard - se retourne contre lui. En effet, avec cet effectif, ils s'attendent à un bien meilleur football au Lotto Park.

Les flancs posent encore et toujours problème

Comme nous l'avions déjà exposé précédemment, les flancs d'Anderlecht doivent se montrer plus actifs et utiles.

Kasper Dolberg (3 buts depuis le début de saison) a besoin de quelqu'un de plus proche de lui, de quelqu'un qui puisse le servir idéalement. Mais il a aussi besoin d'être approvisionné depuis les flancs. Il s'agit donc d'un équilibre difficile à trouver. Thorgan Hazard sera intégré à l'équipe, mais où ?

En effet, Anderlecht a également besoin de la vitesse pure d'Amuzu au poste de piston gauche. Mettre Hazard en position centrale signifie que Flips devra prendre sa place au poste d'arrière droit et il veut également jouer en position centrale. Hazard ne préfère pas non plus jouer sur le flanc droit.

Il faudra donc sacrifier un milieu de terrain central. Qui en paiera les frais ?