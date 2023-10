🎥 Pétard sur le terrain, gardien au sol : un match de Ligue 1 dégénère !

Scène ahurissante dimanche en Ligue 1 : le match entre Montpellier et Clermont a définitivement été arrêté par l'arbitre après un jet de pétard sur le terrain.

L'explosion de ce dernier aurait étourdi le gardien de Clermont, Mory Diaw, qui s'est jeté au sol dans la foulée. Des sanctions devraient tomber pour les supporters du club héraultais.

"Le médecin qui a ausculté le gardien de Clermont a constaté qu'il n'était pas en capacité de reprendre la rencontre. De ce fait, le match a été définitivement interrompu", a commenté Florent Batta, l'arbitre du match, à la presse.

An unfortunate ending to the Montpellier vs Clermont match 😔



The match has been abandoned after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the crowd. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/LMbmSPz32q