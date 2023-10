Mauvaise nouvelle pour Noa Lang, cela profite à un ancien de D1A

Noa Lang réussit un bon début de saison avec le PVS Eindhoven, mais malheureusement, il manquera les rencontres internationales à venir. L'ex-Brugeois est remplacé par Calvin Stengs, passé par l'Antwerp.

Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a dévoilé sa sélection pour les matchs de qualification des Oranje face à la France et la Grèce. Il ne peut pour l'occasion pas compter sur Noa Lang, blessé ce dimanche lors du déplacement au Sparta Rotterdam.

Lang est remplacé dans le noyau néerlandais par un certain Calvin Stengs (24 ans), milieu offensif de Feyenoord prêté la saison passée à l'Antwerp, et donc champion de Belgique. Notons que les Pays-Bas sont très déforcés puisqu'ils doivent se passer de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt et Jurriën Timber.