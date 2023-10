Un ancien du Standard vit la guerre en Israël : "Aucun club ne fonctionne dans ces conditions"

La guerre en Israël a mis le championnat local en suspens. L'ancien du Standard Dudu Biton, rentré au pays depuis 2015 déjà, raconte son expérience.

Dudu Biton (35 ans) avait porté les couleurs du Sporting Charleroi (12 matchs, 5 buts) et du Standard de Liège (16 matchs, 2 buts) lors de son passage dans notre championnat, sans vraiment convaincre. En 2015, il retournait en Israël, où il a multiplié les clubs jusqu'à signer cet été à l'Hapoel Kfar Saba, en D2 israélienne.

Mais après quelques matchs (et un but pour Biton), tout s'est arrêté en raison de la guerre qui a éclaté entre Israël et le Hamas. "Nous ne nous entraînons pas, les clubs ne fonctionnent pas à l'heure actuelle", explique Dudu Biton au média polonais Igol. "Je vis dans le centre du pays, dans la ville de Netanya, donc c'est un peu à l'écart des frontières sud et des bombes, mais nous sentons tous que c'est une situation particulière. Israël est en guerre, cela est visible partout. Netanya n’a pas été touché, mais nous soutenons nos compatriotes".

L'ex-Standardman n'est pas optimiste concernant un retour rapide à la normale en Israël, tandis que d'autres visages connus de notre championnat tels que Jordan Botaka, Aaron Leya Iseka ou encore Lior Refaelov ont quitté le pays. "Je crois que cette situation ne se rétablira pas de sitôt. C'est difficile pour le football dans mon pays, car aucun club ne peut fonctionner", estime Biton. "Des roquettes volent au-dessus de nos têtes, on ne peut pas l'ignorer".