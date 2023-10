"Ca peut nous mettre de la pression" : Theo Léoni dévoile ce qui a changé à Anderlecht ces dernières semaines

Theo Léoni s'est vite imposé comme un des patrons du milieu de terrain d'Anderlecht en ce début de saison. Il a pris le temps de revenir sur son explosion au plus haut niveau.

Malgré la concurrence accrue au milieu de terrain, Theo Léoni est toujours bien là. Il faut dire qu'avec les prestations qui sont les siennes, difficile de le sortir de l'équipe. Le joueur de 23 se sent toujours aussi bien au Sporting : "Si je peux rester le plus longtemps possible à Anderlecht, continuer à vivre ce genre de moments, je signe tous les jours. Après, on ne sait jamais savoir ce qui peut se passer : un changement d'entraîneur, de direction,... Mais si ça ne tient qu'à moi je reste" déclare-t-il à Eleven.

Cet été, Léoni a vu débaquer beaucoup de nouveaux coéquipiers au nom ronflant : "C'est vrai que les gens nous regardent avec des grands yeux en voyant les noms, ça peut nous mettre une certaine forme de pression. Mais on le vit bien dans le groupe. C'est sans pression, tranquille.

Malgré cet apport de qualité, Anderlecht peine encore à convaincre dans le jeu. Ce qui n'inquiète pas plus que cela l'ancien capitaine des Espoirs : "On sait que notre jeu n'est pas très attractif mais on a 12 nouveaux joueurs et il faut le temps pour qu'il y ait des automatismes (...) on est en train de construire et il faut le temps". Un bon résultat au Standard pourrait enlever une partie de cette pression autour de l'équipe.