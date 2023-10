Manchester City frappe fort et bannit deux supporters pour une raison étonnante

Le geste est beau compte tenu de la rivalité entre Manchester City et Manchester United. Deux supporters de City ayant manqué de respect à Sir Bobby Charlton à la suite de son décès ont été bannis de l'Etihad Stadium et même "privés de tout match à domicile ou à l'extérieur", a annoncé Manchester City.

Les deux supporters, mineurs, avaient entonné des chants moquant Bobby Charlton, décès le 21 octobre dernier, lors du match opposant Manchester City à Brighton & Hove Albion. Leur profil a été fourni à la police.

🩵❤️



Mike Summerbee OBE visited Old Trafford this afternoon to sign Sir Bobby Charlton's book of condolence and pay his respects to the England and @ManUtd legend. pic.twitter.com/NRVIiDVifr