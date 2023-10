Un Diable Rouge a refusé Anderlecht et l'Antwerp cet été, il explique pourquoi

Olivier Deman a quitté le Cercle de Bruges cet été pour tenter sa chance en Bundesliga, au Werder Brême. Un choix mûrement réfléchi donc, puisqu'il avait également des options dans des clubs belges de premier plan.

Pour l'instant, tout se passe bien pour Deman. Il est devenu un Diable Rouge et joue tout au Werder. D'une manière ou d'une autre, il s'attendait à être à la hauteur. "Ne le prenez pas pour de l'arrogance, mais quand j'ai été appelé par les Diables Rouges en juin, j'ai senti que mon niveau n'était pas si éloigné de celui de mes coéquipiers", a-t-il déclaré à la Dernière Heure.

"J'ai senti qu'il fallait que je participe à un grand championnat pour progresser. Et le Werder Brême est l'étape idéale. Je savais que je pouvais y avoir ma chance. L'entraîneur m'a vraiment montré qu'il me voulait et il a poussé le club à faire un effort pour que je signe. J'ai pu m'adapter rapidement, mais j'ai encore beaucoup à apprendre."

L'Antwerp et Anderlecht ont également manifesté leur intérêt cet été. "Il y a eu des discussions avec l'Antwerp, mais je voulais vraiment jouer dans un plus grand championnat. Même si la Ligue des champions est intéressante. Mon agent a été en contact avec Anderlecht. Mais rien de plus."