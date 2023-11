Le Standard dans les Play-Offs 1, à un détail près : pourquoi les Rouches peuvent encore y croire

Contre Malines, le Standard a perdu des points dans le dernier quart d'heure pour la troisième fois de la saison. Avec ces cinq points supplémentaires, les Rouches seraient bien installés dans les Play-Offs 1.

Après un début de saison catastrophique, le Standard essaye de remonter la pente au classement et d'intégrer les Play-Offs 1. Proches du but il y a deux semaines, les Rouches ont été battus à Gand avant de partager contre Malines et comptent trois points de retard sur la sixième place de l'Antwerp.

Et ces trois points, le Standard aurait clairement pu les tenir. A Courtrai, contre le RWDM, Westerlo ou Malines, les exemples de matches où les Rouches ont raté le coche sont déjà nombreux.

© photonews

Un dernier quart d'heure à soigner

Mais c'est aussi dans les quinze dernières minutes que le Standard doit corriger le tir. À partir de la 75e minute, les joueurs de Carl Hoefkens ont perdu... cinq points. Le missile de Koita au Stayen lors de la première journée, le penalty inscrit par Ilaimaharitra dans le temps additionnel à Charleroi et le but de Rob Schoofs dimanche dernier.

Cinq points, qui auraient permis au Standard d'en compter 22 et de pointer à la quatrième place. Les Liégeois ont encore beaucoup de choses à apprendre et à corriger, tant sur le plan défensif qu'offensif, mais le matricule 16 n'est finalement pas si loin de son objectif.

© photonews

Une Pro League qui permet à tout le monde d'y croire

Mais comment, avec 17 points en 13 matchs (1.3 point/match), le Standard peut-il encore revendiquer une place dans le top 6 ? Parce qu'en Pro League, seules... trois équipes parviennent à la moyenne de deux points par match : l'Union, Anderlecht et La Gantoise.

Derrière, toutes les équipes qui complètent ces Play-Offs 1 perdent des points très régulièrement. Prenons les exemples de Genk et l'Antwerp, cinquième et sixième, qui ont gagné... cinq fois lors des treize premiers matchs, contre quatre pour le RSCL.

Des rebondissements, des résultats surprenants chaque semaine qui permettent à tout le monde d'y croire. On a l'impression que le début de saison du Standard était proche du néant, mais il ne manquait finalement... qu'une victoire aux Rouches pour être à temps sur le planning.

Une fois encore, ce championnat risque de se jouer sur des détails, des buts dans le temps additionnel. Et comme le rappelle parfois Carl Hoefkens en conférence de presse, le Standard doit encore aller chercher ce "petit plus" pour accrocher le groupe de tête, pour de bon. Le club principautaire peut encore y croire, mais il faudra survivre à ce calendrier infernal qui se poursuivra par un déplacement au Bosuil, samedi.