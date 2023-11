Les jeunes du Standard sont fixés sur leur sort et connaissent la date du match face au Beerschot

Alors que le Beerschot espérait remporter la rencontre sur tapis vert en raison d'une décision locale d'annuler la rencontre suite à des émeutes dans la région de Liège, le parquet avait donné raison au Standard. Le match entre le SL 16 et le Beerschot allait donc se jouer à une date qui devait encore être déterminée.

C'est désormais chose faite : le SL 16 recevra les Rats le 5 décembre prochain, un mardi à 20h. Une date qui force quelques modifications de calendrier : Beerschot-Deinze, prévu le vendredi suivant, est repoussé au dimanche, tandis que Seraing-Lommel se tiendra le vendredi. Du côté des U23 du Standard, ce sera l'occasion de prendre des points précieux, puisque le SL 16 est bon dernier de Challenger Pro League...

