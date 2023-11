La Belgique favorite à l'Euro ? Un ancien Diable Rouge lance une prédiction

Les Diables Rouges se sont qualifiés pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les attentes sont grandes, tant chez les joueurs que chez les analystes.

Ainsi, l'ancien international Olivier Deschacht pense même que les Diables Rouges ont une meilleure équipe que lors de la dernière Coupe du monde. Il constate notamment que la nouvelle génération a progressé entre-temps.

"Nous avons un meilleur groupe que l'année dernière à la Coupe du monde", a déclaré Deschacht à Het Belang van Limburg. "Onana, Trossard... la plupart des joueurs se sont améliorés. Il y a plus de faim et nous avons un entraîneur qui a des principes, qui ose prendre des décisions. On a déjà parcouru un long chemin."

Selon Deschacht, la Belgique devrait pouvoir viser une demi-finale à l'Euro, à condition que les Diables Rouges ne rencontrent pas la France ou l'Angleterre avant ce stade de la compétition. "Je pense que la France et l'Angleterre sont encore plus fortes. Nous ne devons pas être inférieurs aux autres pays. Les demi-finales devraient être possibles."