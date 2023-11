Roger Lukaku étonne encore : "Un club voulait mettre 32 millions d'euros sur Jordan"

On oublie parfois qu'il y a deux Lukaku sur les terrains européens. Jordan Lukaku avait probablement autant de talent que son grand frère Romelu, mais beaucoup moins de caractère. Il joue actuellement en deuxième division turque. Son père Roger a une histoire folle à son sujet.

Roger Lukaku a visiblement décidé de vider son sac. Lors de sa longue intervention dans les colonnes de la Dernière Heure, l'ancien footballeur professionnel avait expliqué qu'à la place de son fils Romelu, il aurait signé en Arabie Saoudite.

Dans la même interview, Roger Lukaku a déballé une anecdote sur son autre fils, Jordan, qui a vu sa carrière prendre un bien triste tournant - jouant désormais à Adanaspor.

"Il a été mal encadré lors de sa période à la Lazio", regrette Roger Lukaku. "A un moment donné, Monaco voulait payer 32 millions pour l'avoir et il aurait gagné 6-7 millions par an. Mais le manager albanais de la Lazio (Igli Tare) a refusé. Jordan aurait dû me prévenir. J'aurais insisté, comme au tout début de la carrière de Romelu."

"Quand Anderlecht n'a pas voulu lui donner son premier contrat à nos conditions, j'ai menacé de le mettre au Werder Brême, qui voulait payer beaucoup d'argent. Anderlecht a fini par plier. C'était une stratégie", confie Roger Lukaku.