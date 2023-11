"Jérémy Doku ? Il est sur les traces d'Eden Hazard"

Mois après mois, Jérémy Doku continue d'impressionner. A commencer par ceux qui l'ont bien connu à Anderlecht.

A Neerpede, Jean Kindermans fait partie de ceux qui ont suivi pas à pas l'évolution de Jérémy Doku au sein des différentes équipes de jeunes puis dans le noyau A. Comme tout le monde, il a ensuite assisté à son transfert à Rennes, avant de rejoindre Manchester City.

"On ne peut pas dire que son passage à Rennes ait été incroyable. Il a été souvent blessé. A city, il a évolué à une vitesse phénoménale. Après quelques mois sous les ordres de Pep Guardiola, il a très vite progressé au niveau des combinaisons, de la clairvoyance sur le terrain. Doku ce n’est plus que ses dribbles. Je me demande où il va s’arrêter" déclare Kindermans à la RTBF.

Au point de se voir comparé aux plus grands, y compris à un certain Eden Hazard : "Ce serait déplacé de dire qu’il est en train de faire oublier Eden Hazard, mais c’est un phénomène qui est sur les traces de Hazard" nuance Kindermans. Ce qui est sûr, c'est qu'à 21 ans, Jérémy Doku est déjà en avance sur tous ses temps de passage.