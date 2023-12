Comme le Standard, le SL16 FC poursuit sa fin d'année difficile... et sa remontée au classement

Ce mardi soir, trois jours après la réception de Zulte, deuxième, le SL16 FC reçoit le Beerschot, leader de la Challenger Pro League, ce mardi soir.

Sous les ordres de Joseph Laumann, le SL16 FC a particulièrement mal commencé son championnat. Les espoirs du Standard n'ont remporté qu'un seul de leurs huit premiers matchs et sont longtemps restés englués à la dernière place.

Désormais dirigée par Réginal Goreux, la deuxième équipe du Standard a progressivement remonté la pente. Les U23 se sont imposés contre Deinze, le Jong Genk et le Lierse sur les cinq derniers matchs, sont toujours lanterne rouge, mais ne pointent plus qu'à une longueur des Francs-Borains, première équipe non relégable.

Et comme les A, le SL16 FC a hérité d'une fin d'année difficile. Après la réception du deuxième du championnat, Zulte, le week-end dernier (défaite 1-3), les jeunes Rouches reçoivent ce mardi soir le leader, le Beerschot. Une rencontre initialement prévue le 26 août, mais reportée en raison de troubles en Province de Liège.

Une tâche difficile pour la bande à Goreux, qui recevra encore Dender (9e) avant d'aller à Deinze (3e) pour terminer l'année civile. Un mois de décembre compliqué, comme pour le noyau A.