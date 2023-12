Des absents, mais aussi des stars : quel Barça pour affronter l'Antwerp ?

Pour sa dernière rencontre en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe, l'Antwerp s'offre un match de gala contre le FC Barcelone. Mais, déjà qualifiés, les Catalans viendront-ils au complet ?

L'Antwerp doit sauver l'honneur et sa campagne de Ligue des Champions. Les Anversois n'ont pas remporté le moindre point sur la scène européenne, et sont d'ores et déjà éliminés de toute compétition continentale.

Mais pour cette dernière journée, le Great Old s'offre un match de gala contre le FC Barcelone, cinq fois vainqueur de la compétition. Mais avec un 12/15 et une qualification déjà assurée, les Catalans viendront-ils au complet ?

En raison de blessures, Frenkie De Jong, Marc-André ter Stegen et Gavi sont restés en Catalogne. Ce n'est pas le cas de Robert Lewandowski, Ronald Araujo et Ilkay Gündoğan qui ont fait le déplacement au Bosuil. "Ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'ils joueront" a déclaré Mark Van Bommel en conférence de presse, selon des propos relayés par le Nieuwsblad.

Après une rencontre difficile et une défaite dans le match au sommet de la Liga contre Girona (2-4), Xavi veut donner l'opportunité à ses cadres de se reposer. "C'est logique, puisque nous sommes déjà qualifiés. Nous voulons reposer certains joueurs souffrant de fatigue musculaire, et c'est le cas de ces trois-l" a poursuivi Xavi, en référence à sa colonne vertébrale s'étant déplacée à Anvers.

L'ancien de Manchester City, Joao Cancelo, devrait bien être de la partie. Cela devrait aussi être le cas de Joao Félix et Ferran Torres, mais il est certain qu'il faut s'attendre à un Barça remanié ce mercredi soir. La chance de l'Antwerp ?