Kevin De Bruyne, magicien même lorsqu'il est sur le banc : "Je n'ai jamais vu ça"

Kevin De Bruyne était de retour sur la banc de Manchester City contre Sheffield. Une présence remarquée par l'Ethiad Stadium.

Dans le football anglais, Neil Warnock est de ceux qui ont tout vu, ou presque. Détenteur du record du nombre de matchs professionnels dirigés outre-Manche avec pas moins de 1028 rencontres à son actif, le manager n'en a pas moins été subjugué par l'accueil réservé à Kevin De Bruyne pour son retour.

Invité pour la rencontre face à Sheffield, Warnock a été le témoin de la standing ovation lorsque Kevin De Bruyne s'est levé du banc pour aller s'échauffer le long de la touche : "Je ne suis allé nulle part où 50 000 personnes ont donné une telle ovation à un remplaçant pendant son échauffement, je n'ai jamais vu ça" déclare-t-il sur le site Internet de Manchester City.

Ohhhhhhh Kevin de Bruyne 💙💙 pic.twitter.com/aCJ594C8oq — TxmDoks 🇧🇪 (@txmDokks11) December 30, 2023

Pour lui, cela ne fera que décupler l'envie de KBD de revenir à son meilleur niveau : "Il doit être ému par cela, il voudra revenir encore plus vite pour montrer à tout le monde quel bon joueur il est. Certains reviennent plus forts encore, et De Bruyne a quatre ou cinq mois devant lui cette saison, il y a des chances qu’il excelle bientôt" conclut-il. S'il pouvait dire vrai...