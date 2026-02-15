🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV
Comme partout en Belgique, la neige s'est invitée cet après-midi sur les pelouses de Pro League. L'arbitre a exclu un joueur de Zulte Waregem et accordé un penalty au STVV.

Zulte Waregem menait 0-2 sur la pelouse de Saint-Trond après quarante minutes de jeu. Joseph Opoku avait inscrit deux buts et placé son équipe à l'abri. Mais la rencontre a pris une autre direction.

Cinq minutes avant la pause, Kiilerich a retenu Goto dans la surface. Dans un premier temps, l'arbitre n'a pas réagi et a laissé jouer. Zulte Waregem a cru s'en sortir sans conséquence.

Rouge pour Kiilerich et penalty pour le STVV

Appelé par la VAR, l'arbitre Monsieur Verboomen a visionné les images. Il a accordé le penalty. Mais il ne s'est pas arrêté là : comme Kiilerich a fait tomber Goto, l'arbitre a sorti le carton rouge.

Techniquement, la double peine (rouge et penalty) n'est possible que si le défenseur ne joue pas le ballon. Après avoir revu l'action, l'arbitre a probablement estimé que Kiilerich n'avait pas l'intention de jouer la balle.

C'est une sanction jugée très sévère par de nombreux internautes, qui n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

