Muzamel Rahmat
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Harry Kane a inscrit un doublé ce week-end et atteint les 500 buts en carrière. Vincent Kompany salue son attaquant, concentré sur lse titre que sur les records.

Vincent Kompany a de quoi avoir le sourire. Ce week-end, son attaquant Harry Kane a frappé très fort en signant un doublé contre le Werder Brême de Samuel Mbangula. Grâce à ces deux réalisations, l'international anglais a franchi la barre mythique des 500 buts inscrits durant sa carrière.

Les statistiques de l'Anglais donnent le tournis cette saison. Avec 41 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres, il survole les débats et bat record sur record. Kane a tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui l'ont épaulé.

"Je suis fier d'avoir marqué 500 buts. C'était un travail acharné et c'est pourquoi je suis heureux d'y être parvenu. Un grand merci à tous mes coéquipiers au fil des ans, à tous les entraîneurs, à tout le personnel qui m'a aidé à y parvenir."

Le meilleur buteur de Kompany

De son côté, Kompany ne semble pas surpris. "Marquer des buts, c'est le truc d'Harry Kane. Il continuera sur sa lancée. Mais j'imagine que le titre de champion est plus important pour lui que le record."


Le Bayern Munich est en tête du championnat avec 57 points en 22 rencontres. Le Borussia Dortmund suit avec 51 points, soit six unités de moins.

