Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

Parme a battu le Hellas Vérone 2-1 grâce à un but inscrit à la 90+3. Mandela Keita a délivré une passe décisive.

Parme s'est imposé 2-1 face au Hellas Vérone et a pris l'avantage à la 90+3 minute grâce à un but de Pellegrino. Trois points importants pour les Parmesans qui luttent pour ne pas se retrouver dans la zone de relégation.

La rencontre avait démarré de la meilleure façon pour Parme. Bernabe a ouvert le score à la 4e minute après une bonne passe de Mandela Keita, aligné d’entrée au milieu.

Vérone s'est retrouvé à dix après l'exclusion de l'ancien joueur de la Gantoise, Gift Orban. Les visiteurs n'ont pas baissé les bras. Ils ont obtenu un penalty avant la pause. Harroui l'a transformé pour remettre les deux équipes à égalité.

Parme a tenté de reprendre le contrôle du jeu en multipliant les attaques en seconde période. Keita a quitté la pelouse à la 62e minute, alors que le score était de 1-1. Il fallait encore un but pour faire la différence.

Garcia apprécie le profil de Keita



Keita marque de plus en plus de points auprès de Rudi Garcia. Le Belge pourrait faire son retour en sélection en mars pour les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique.