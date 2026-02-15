Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après
Photo: © photonews

Anderlecht accueille la RAAL ce soir. Thierry Lutonda reviendra au Lotto Park pour la première fois depuis son départ il y a six ans.

Thierry Lutonda a joué pendant six ans à Anderlecht. Formé au Standard jusqu'à ses 14 ans, il a ensuite été formé à Neerpede. Il s'y est frayé un chemin jusqu'en équipe première. Le 28 juillet 2019, il est ainsi rentré au jeu lors de la première journée de championnat contre Ostende, le match marqué par le grand retour de Vincent Kompany comme joueur-entraîneur.

Malheureusement pour Lutonda, il n'a plus eu droit à la moindre minute de temps de jeu par la suite. Anderlecht l'a prêté puis définitivement cédé à Waalwijk. L'arrière droit a ensuite transité par Zwolle avant de signer à la RAAL l'été dernier.

Une soirée spéciale en perspective

Il a donc déjà défié Anderlecht avec les Loups au match aller, mais c'était à l'Easi Arena. Ce soir, il reviendra au Lotto Park pour la première fois depuis son départ en 2020.

A l'occasion du match aller, il expliquait déjà à la RTBF combien retrouver 'son' Sporting le marquait : "C’est forcément un moment spécial pour moi : je connais encore Marco Kana, Yari Verschaeren et Killian Sardella, qui faisaient aussi partie de ma promo à Neerpede avec Theo Leoni. Je connais aussi Adriano Bertaccini, avec qui j’ai joué à 12 ans au Standard et que je côtoyais aussi chez les Diablotins".

Lire aussi… Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"
Près de sept ans après ses débuts professionnels en Mauve, de l'eau a coulé sous les ponts, tant à Saint-Guidon que dans la Région du Centre, où la RAAL a gravi échelon après échelon pour revenir parmi l'élite.

Suis Anderlecht - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG

Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

