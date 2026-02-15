Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Anderlecht accueille la RAAL ce soir. Thierry Lutonda reviendra au Lotto Park pour la première fois depuis son départ il y a six ans.

Thierry Lutonda a joué pendant six ans à Anderlecht. Formé au Standard jusqu'à ses 14 ans, il a ensuite été formé à Neerpede. Il s'y est frayé un chemin jusqu'en équipe première. Le 28 juillet 2019, il est ainsi rentré au jeu lors de la première journée de championnat contre Ostende, le match marqué par le grand retour de Vincent Kompany comme joueur-entraîneur.

Malheureusement pour Lutonda, il n'a plus eu droit à la moindre minute de temps de jeu par la suite. Anderlecht l'a prêté puis définitivement cédé à Waalwijk. L'arrière droit a ensuite transité par Zwolle avant de signer à la RAAL l'été dernier.

Une soirée spéciale en perspective

Il a donc déjà défié Anderlecht avec les Loups au match aller, mais c'était à l'Easi Arena. Ce soir, il reviendra au Lotto Park pour la première fois depuis son départ en 2020.

A l'occasion du match aller, il expliquait déjà à la RTBF combien retrouver 'son' Sporting le marquait : "C’est forcément un moment spécial pour moi : je connais encore Marco Kana, Yari Verschaeren et Killian Sardella, qui faisaient aussi partie de ma promo à Neerpede avec Theo Leoni. Je connais aussi Adriano Bertaccini, avec qui j’ai joué à 12 ans au Standard et que je côtoyais aussi chez les Diablotins".

Près de sept ans après ses débuts professionnels en Mauve, de l'eau a coulé sous les ponts, tant à Saint-Guidon que dans la Région du Centre, où la RAAL a gravi échelon après échelon pour revenir parmi l'élite.