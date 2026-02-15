Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Largie Ramazani a marqué et offert la victoire à Valence contre Levante 2-0. Son deuxième but de la saison.

Valence a fait une bonne opération dans la course au maintien en Liga. Le club a battu Levante et pris les trois points. Avec 26 unités, l'équipe respire un peu. Levante est avant-dernier avec 18 points.

L'homme du match, c'est Largie Ramazani. Prêté par Leeds United, où il manquait de temps de jeu, le Belge a ouvert le score. Il a contrôlé le ballon bizarrement avant d'enchaîner une volée qui a surpris le gardien.

Le match s'est terminé sur le score de 2-0, avec un but d'Umar Sadiq en fin de rencontre. Avant de partir en Angleterre, Ramazani s'était fait un nom à Almería. C'est là-bas qu'il a fait ses vrais débuts professionnels.

Sa dernière chance ?

Estimé à 6 millions d'euros selon Transfermarkt, l'ailier belge tente de relancer sa carrière en Espagne. Un prêt qui pourrait lui offrir le temps de jeu qui lui manquait en Angleterre.



Le Belge n'a jamais été sélectionné avec les Diables Rouges. Il a seulement connu des sélections chez les jeunes et avec les U21.