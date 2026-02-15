Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien
Photo: © photonews
Robbie Ure avait montré son sens du but avec les RSCA Futures mais n'était pas parvenu à se frayer un chemin vers l'équipe première. Il est actuellement en pleine explosion dans le championnat suédois.

Avant que Keisuke Goto ne l'éclipse quelque peu, Robbie Ure avait montré de bonnes choses avec les RSCA Futures, inscrivant 12 buts en 39 rencontres réparties sur deux saisons. Malgré ça, son bilan avec l'équipe première s'était limité à une minute, lors du tout dernier match de la saison dernière à l'Antwerp.

L'été dernier, Anderlecht l'a donc vendu pour 750 000 euros au club suédois de Sirius, battant à l'occasion le record du transfert entrant le plus cher du club basé à Uppsala, quelques dizaines de kilomètres au nord de Stockholm.

L'une des révélations de la saison

L'ancien espoir des Glasgow Rangers est ainsi l'une des principales attractions de Sirius cette saison. Et il ne déçoit pas : déjà 11 buts en 30 matchs d'Allsvenskan suédoise. Autant dire que ce n'est pas passé inaperçu.

Selon le média local Tipsbladet, des équipes comme les Red Bull Salzbourg, Al Ahly et les Ukrainiens du Polissya Zhytomyr ont manifesté leur intérêt cet hiver. Ure est finalement resté à Sirius, mais l'intérêt du dernier club cité est loin d'être anodin.


Si le nom de l'ancien Anderlechtois s'est hissé jusque dans les débats pour la sélection écossaise, il pourrait pourtant bientôt évoluer sous les couleurs de l'Ukraine. Robbie Ure vient en effet de décrocher son passeport ukrainien grâce aux racines de son grand-père. Représentera-t-il l'Ukraine contre la Suède en demi-finale des barrages continentaux pour la Coupe du Monde ? Cela pourrait en prendre le chemin.

Anderlecht

