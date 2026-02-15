Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

Les supporters de Malines préparent désormais le déplacement à La Louvière. La présence des supporters fait débat, alors qu'ils avaient boycotté le déplacement à Charleroi il y a quelques semaines.

Le nombre de plus en plus réduit de supporters visiteurs autorisés amène bon nombre de polémiques, et même de boycott. Dès lors, les supporters malinois ont suscité quelques questions en confirmant leur présence à La Louvière, après avoir refusé de se rendre à Charleroi. Sur leur site internet, les sympathisants malinois ont justifié leur choix.

"Si les deux situations semblent similaires au premier abord, nous pensons que leurs causes profondes sont fondamentalement différentes. Pour le match à l'extérieur à Charleroi en novembre dernier, la police locale a imposé une restriction à environ 400 supporters visiteurs et un nombre limité de bus. Pourtant, le secteur visiteurs compte plus de 1 000 places et les infrastructures sont largement suffisantes pour accueillir un public plus nombreux en toute sécurité", débutent-ils.

Des places qui restent vides au Mambourg, plus de clarté à l'Easi Arena

"Cette restriction était justifiée par le nombre de supporters ayant fait le déplacement lors d'un match précédent, non représentatif (PO2, saison précédente). De plus, c'était déjà la troisième fois en un an qu'un déplacement à Charleroi était marqué par une préparation difficile, une communication opaque, des décisions arbitraires et partiales , et un manque flagrant de politique juste et cohérente envers les supporters", poursuivent les Malinois.

"Nous avons jugé disproportionnée et intellectuellement malhonnête la décision de ne nous attribuer que 400 billets en novembre . Ignorer les infrastructures disponibles sur la base d'une interprétation sélective des chiffres constitue une violation du principe d'égalité et d'équité de traitement entre les supporters des différents clubs. De plus, sur le plan organisationnel, accueillir 400 ou 750 supporters ne représente qu'une faible différence", peut-on lire.

Supporter son équipe à l'extérieur est-il devenu un luxe ?

Le contexte n'est pas le même à la RAAL : " La réglementation en vigueur impose qu'au moins 5 % de la capacité du stade soit réservée aux supporters visiteurs, soit 400 places. [...] La Louvière opère dans le strict respect du cadre légal. Il n'y a tout simplement pas d'espace disponible actuellement pour faire des concessions supplémentaires. Un boycott ne changerait rien à la triste réalité du stade et du parking".





Les supporters du KV n'en sont pas moins mécontents pour autant : " Le seuil de 5 % est (trop) strict, mais dans la plupart des cas, il est largement suffisant. Pour les cas où ce seuil n'est pas atteint, un nombre minimum de places garanti devrait s'y ajouter. Une formule telle que 'au moins 5 % avec un minimum de 750 places' permettrait d'instaurer une situation plus équilibrée à l'avenir".

Et ce n'est pas tout : "Ce qui nous préoccupe encore davantage à La Louvière, c'est l'accessibilité pour les supporters en situation de handicap. Actuellement, seules deux places leur sont réservées. Quelles que soient les normes techniques, c'est inacceptable et cela va à l'encontre de toute forme d'inclusion et de normalisation".

