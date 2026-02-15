🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

Le Club de Bruges s'est imposé 1-2 contre le Cercle de Bruges. Les Groen en Zwart ont pourtant eu les plus belles occasions en première mi-temps.

Le match de Ligue des Champions de mercredi prochain contre l'Atletico Madrid a beau être déjà dans toutes les têtes, le Club de Bruges avait un rendez-vous important à négocier ce dimanche. C'est qu'un derby brugeois gardera toujours la même valeur aux yeux des supporters des deux camps.

Ivan Leko a donc aligné son équipe type, Mamadou Diakhon maintenant Christos Tzolis sur le banc. Et pourtant, les Blauw en Zwart ont été sacrément secoués. Le Cercle a ouvert les hostilités après quatre minutes : le centre de Nazinho a trouvé Peter Gerkens au second poteau pour l'ouverture du sco...pour le raté du week-end, pardonnez-nous. Gerkens, laissé complètement seul, a en effet placé sa tête sur le poteau.

😳 | Pieter Gerkens aurait déjà dû marquer dans le derby ! ❌



Même problème à la conclusion pour Adewumi cinq minutes plus tard, en face à face avec Simon Mignolet. Le Club a réagi avec un but d'Hans Vanaken, rapidement annulé pour une faute offensive sur Christiaan Ravych. Avec pas moins de 74 % de possession en première mi-temps, les troupes d'Ivan Leko ont poussé et également amené le danger sur phase arrêtée. Mais dans l'autre rectangle, le Cercle s'est forgé d'autres situations chaudes : 11 tirs à 3 pour les Groen en Zwart au repos, 0-0 au marquoir.

Le Club fait la différence en cinq minutes

Les buts sont arrivés avec la neige en deuxième mi-temps. Carlos Forbs a décanté la situation d'une belle accélération avant de centrer vers Kyriani Sabbe, ce dernier a remis pour Nicolo Tresoldi (51e, 0-1). Le Club était lancé : moins de cinq minutes plus tard, le 0-2 tombait des pieds de Carlos Forbs, qui profitait d'une belle combinaison entre Diakhon et Stankovic.



Le Cercle a toutefois relancé le suspense de manière assez chanceuse à 20 minutes de la fin. Le vent et la trajectoire piégeuse du centre de Nazinho ont pris Simon Mignolet à défaut (71e, 1-2). Malgré plusieurs phases arrêtées dangereuses et des changements offensifs, le Cercle de Bruges n'a pas réussi à refaire son retard. 1-2, score final : le Club dépasse provisoirement Saint-Trond et revient à trois points de l'Union.