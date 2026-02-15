Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht est retombé dans ses travers avec un match qui avait bien commencé, mais s'est terminé sur un festival d'erreurs.

Coosemans (5,5)

Rien grand chose à faire, mais quelques dégagements et relances un peu imprécises.

Maamar (4)

Enormément de passes ratées et de mauvais choix, notamment lors d'un face-à-face avec Peano qu'il devait convertir. Le grand Maamar de jeudi n'était plus là.

Ilic (6)

Il avait fort à faire face à Fall et Afriyie, et a parfois été pris de vitesse, mais le Serbe a énormément de personnalité et met de l'impact, un peu comme son compatriote Simic. On l'a peut-être sous-estimé.

Hey (4,5)

Encore une fois catastrophique dans ses anticipations et ses relances, il doit réellement s'inquiéter pour sa place quand Marco Kana et Moussa Diarra seront tous deux disponibles. Car il ne fait clairement pas partie des deux meilleurs centraux d'Anderlecht...

Sardella (5)

L'un ou l'autre bon ballon dans la surface, et peu de travail défensif. Puis, au fil du match, des erreurs d'inattention et de la nonchalance.



Llansana (5)

Un match fort terne, ce qui colle à son rôle mais peut aussi être frustrant quand on sait ce que Saliba amène en termes d'impact. Le Canadien, cependant, est assez mal monté au jeu à la place de Nathan De Cat (5).

De Cat (6,5)

Sorti très tôt en seconde période, il n'a pas eu le rayonnement de jeudi à l'Antwerp mais était tout de même derrière de très bons ballons dans le dos de la défense en première mi-temps.

Verschaeren (4,5)

Absolument invisible passées les vingt bonnes premières minutes. On le pensait pourtant retrouvé après cet excellent match à l'Antwerp.

Bertaccini (4,5)

Il s'est beaucoup battu et a comme à son habitude énormément couru mais n'a amené aucun danger, sauf sur un bon relais avec Degreef.

Hazard (5)

Beaucoup d'efforts et de courses, mais ce rôle de faux 9 ne lui convient pas.

Degreef (7)

Un très beau volume de course, beaucoup de centres et de combinaisons, de l'abattage défensif aussi : le meilleur Mauve sur la pelouse.