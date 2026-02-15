Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

L'Union Saint-Gilloise poursuit son développement cette saison et voit grand. La construction du nouveau stade devrait faire passer le projet à l'étape supérieure.

Un titre de champion au mois de mai, et la participation à la Ligue des Champions qui en découle : l'Union Saint-Gilloise a vécu des moments très importants ces derniers mois. Des moments pour marquer l'histoire, mais aussi pour conforter la direction dans sa manière de fonctionner.

Invité du podcast MIDMID, le président Alex Muzio rayonnait au moment de décrire ce qu'il a ressenti à chacune des étapes franchies depuis le retour du club en première division. Son visage s'est encore un peu plus illuminé lorsqu'on lui a demandé si Union pouvait remporter la Ligue des champions.

"Oui", a-t-il résolument répondu. "Mes amis et Tony Bloom pensent que je suis fou. Mais avec un nouveau stade, tout est possible". Une déclaration forte, mais Muzio y voit aussi une logique claire.

Le développement du club n'est pas terminé

"Actuellement, nous sommes régulièrement en concurrence avec des équipes qui ont six à douze fois notre budget. De façon régulière, tant en Belgique qu'à l'international", constate-t-il. "Si nous pouvons construire un nouveau stade et devenir un participant régulier en Ligue des champions, nos revenus seraient alors approximativement six à douze fois inférieurs à ceux du meilleur club du monde".



"Donc par définition et mathématiquement parlant, c'est possible. Les gens me diront que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas grave. J'ai l'intention de vivre encore longtemps et de me fixer de nombreux objectifs. Ce n'est pas pour tout de suite, je dirais", conclut Muzio. Fantaisiste ou non, le président saint-gillois ne s'est que rarement trompé depuis qu'il a posé son baluchon au Parc Duden.